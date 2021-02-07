"Ekmek arası uyuşturucu" yunusların dikkatinden kaçmadı - Son Dakika

Gözaltına alınan 2 kişiden birinin arandığı öğrenildi. Haklarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de işlem yapılan şüpheliler, narkotik ekiplerine teslim edildi.

Arama yapılan otomobilde ekmek arasına zulalanan 250 gram metamfetamin bulundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'nda sabah saatlerinde sabit yol uygulaması yapan motosikletli polis timleri, şüphe üzerine 06 ND 521 plakalı otomobili durdurdu.

Foça'daki balıkçı barınağında bir erkeğin cansız bedeni bulundu

Suç örgütü lideri, polise yakalanmamak için silahlarını eşlerinin çantasında taşıyormuş

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