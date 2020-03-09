Ekmek arasında uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Ekmek arasında uyuşturucu bulundu
6 saat önce
ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ekmek arasında gizlenmiş 124 gram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:18 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ekmek arasında gizlenmiş 124 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsüyle İstanbul'a uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, H.A.'nın bulunduğu otobüsü durdurarak narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı. Aramada otobüsün bagaj kısmında, H.A.'ya ait çantada bulanan ekmek arasına gizlenmiş 124 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A.'nın jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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