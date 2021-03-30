KIRIKKALE Ekmek arasından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

KIRIKKALE Ekmek arasından uyuşturucu çıktı
30.03.2021 12:29
Ekmek arasından uyuşturucu çıktıKIRIKKALE'de jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada ekmek arasına gizlenmiş 800 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai ele geçirildi, sürücü İ.A.
Ekmek arasından uyuşturucu çıktı
KIRIKKALE'de jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada ekmek arasına gizlenmiş 800 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai ele geçirildi, sürücü İ.A. gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale'ye il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine şüpheli İ.A'yı takibe aldı. İ.A.'nın kullandığı otomobil Kırıkkale girişinde durduruldu. Yapılan aramada narkotik köpeği 'Cesur', araçta bulunan ekmeklere tepki verdi. Ekmek arası açıldığında içine gizlenmiş 800 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Sürücü İ.A. gözaltına alınarak, sorgu için jandarmaya götürüldü.
Son Dakika Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı Merkez Bankası 1 Nisan'da yatırımcılara net mesaj verecek Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Biri 17, diğer 19 yaşında! İki kız kardeş 4 yıl arayla sırra kadem bastı DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım