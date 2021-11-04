Ekmek bıçağıyla intihara kalkışan şahıs, itfaiyecilere kaldırım taşı fırlattı - Son Dakika

Bilecik'te Bahtiyar D. isimli şahıs, eşiyle tartışmasının ardından inşaat halindeki bir binanın 6. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Eşini ve çocuklarını isteyen şahıs, kendisini kurtarmaya gelen itfaiyecileri de yanına yaklaştırmadı.

YUKARIDAN TAŞ ATMAYA BAŞLADI

Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi meydana gelen olayda ailevi sorunları olan şahıs kendisini ikna etmeye çalışan polislere "Getirin eşim ve çocukları gideyim" dedi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, cadde şerit çekilerek trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin aşağıda olası bir intihara karşı branda açması sırasında Bahtiyar D. çıktığı yerden aşağıya parke taşı atmaya başladı.

1 SAAT BOYUNCA UĞRAŞTILAR

İtfaiye ekipleri atılan taşlardan kaçarak binanın altına sığındı. Geniş güvenlik önlemleri çerçevesinde intihardan vazgeçirilmek istenen şahısın elindeki bıçakla kendisine de zarar verirken, yaklaşık 1 saatlik uğraşlar sonunda intihardan vazgeçirildi. Bahtiyar D. polis aracına bindirilerek karakola götürüldü. Öte yandan Bahtiyar D. rahat tavırları, bir ayağını aşağı saldırması ve devamlı sigara içmesi gözlerden kaçmadı.