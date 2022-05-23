Ekmek bıçaklı şahıs etrafa korku saldı... Elinde bıçakla yüz metre yürüdü - Son Dakika
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Ekmek bıçaklı şahıs etrafa korku saldı... Elinde bıçakla yüz metre yürüdü

23.05.2022 15:07

Ekmek bıçaklı şahıs etrafa korku saldı.

Ekmek bıçaklı şahıs etrafa korku saldı... Elinde bıçakla yüz metre yürüdü

MUĞLA Muğla'nın Ortaca ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, elinde bıçakla etrafa korku salarken, polis ekipleri şahsı bir süre sonra gözaltına aldı.

Olay, ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda elinde ekmek bıçağı ile bir şahsın bağırarak yürüdüğünü gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine geldi ve güvenlik önlemi aldı. Elinde ekmek bıçağı ile otogar önünden yaklaşık 100 metre boyunca ilerleyen şahıs, kendisinin dolandırıldığını savundu. Bir süre sonra elindeki bıçağı yere atan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs gözaltına alınırken çevredekilere "İyi bak, iyi bak, Ortaca böyle insan görmemiştir" demesi dikkat çekti.

Ekmek bıçaklı şahıs etrafa korku saldı... Elinde bıçakla yüz metre yürüdü
Ekmek bıçaklı şahıs etrafa korku saldı... Elinde bıçakla yüz metre yürüdü
Ekmek bıçaklı şahıs etrafa korku saldı... Elinde bıçakla yüz metre yürüdü
Ekmek bıçaklı şahıs etrafa korku saldı... Elinde bıçakla yüz metre yürüdü
Ekmek bıçaklı şahıs etrafa korku saldı... Elinde bıçakla yüz metre yürüdü
Ekmek bıçaklı şahıs etrafa korku saldı... Elinde bıçakla yüz metre yürüdü
Ekmek bıçaklı şahıs etrafa korku saldı... Elinde bıçakla yüz metre yürüdü

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ekmek bıçaklı şahıs etrafa korku saldı... Elinde bıçakla yüz metre yürüdü - Son Dakika


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