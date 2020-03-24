Ekmek büfelerinde 1 metre mesafe kuralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekmek büfelerinde 1 metre mesafe kuralı - Son Dakika

Ekmek büfelerinde 1 metre mesafe kuralı

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesine ait 237 ekmek büfelerinde sıraya giren vatandaşlara 1 metre mesafe kuralı uygulanıyor.

Ekmek büfelerinde 1 metre mesafe kuralı, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesine ait 237 ekmek büfelerinde sıraya giren vatandaşlara 1 metre mesafe kuralı uygulanıyor.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halka ekmek satışı yapan personelin maske, bone, eldiven takıp, hijyen kurallarına dikkat ederek hizmet vermesi konusunda titiz davranılıyor.


Her sabah ekmek satış büfelerinde hijyeni sağlama açısından dezenfeksiyon amacıyla ilaçlama yapılıyor ve vatandaş konuyla ilgili bilgilendiriliyor.


Vatandaşın ekmek büfesi önünde beklerken, önündeki ve arkasındaki kişiyle en az 1 metre mesafe bırakılmasının önemi görevlilerce iletiliyor. Ekmekler vatandaşa poşet içinde teslim ediliyor.


Korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşın evde zaman geçirmesinden kaynaklı olarak, ekmek talebinin artmasından ötürü, üretiminin artırılması için de planlama yapılıyor. - ADANA

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:59 Kaynak: İHA

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