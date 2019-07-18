Son Dakika Haberleri: Ekmek denetimleri artırıldı
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Ekmek denetimleri artırıldı

1 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde zabıta fırınları denetledi.

Ekmek denetimleri artırıldı, System.String[]
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde zabıta fırınları denetledi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler fırın ve unlu mamül üreten işyerlerini denetledi. Belediye Başkanı Davut Aydın'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen denetimlerde gramaj ve hijyen kontrolleri yapıldı. Mevcut kanun ve yönetmeliklere uygun üretim yapmayan, sağlık şartları ve gramaj anlamında uygunsuz bulunan ürünler toplatılarak gerekli cezai işlemler yapıldığı denetimlerle ilgili olarak konuşan Aydın, "Halkımızın en temel gıda maddelerinden biri ekmektir. Her gün ve her eve giren ekmeğin, sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmesi, vatandaşımızın sofrasına ulaşana kadar bu hijyen halkasının bozulmaması için belediye olarak kontrollerimiz devam edecektir" dedi. - BURSA
Yenişehir, Zabıta, Aydın, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:46 Kaynak: İHA
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