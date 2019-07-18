Ekmek denetimleri artırıldı
1 saat önce
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde zabıta fırınları denetledi.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:46 Kaynak: İHA
'nın Yenişehir
ilçesinde zabıta fırınları denetledi. Zabıta
Müdürlüğüne bağlı ekipler fırın ve unlu mamül üreten işyerlerini denetledi. Belediye Başkanı Davut Aydın
'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen denetimlerde gramaj ve hijyen kontrolleri yapıldı. Mevcut kanun ve yönetmeliklere uygun üretim yapmayan, sağlık şartları ve gramaj anlamında uygunsuz bulunan ürünler toplatılarak gerekli cezai işlemler yapıldığı denetimlerle ilgili olarak konuşan Aydın, "Halkımızın en temel gıda maddelerinden biri ekmektir. Her gün ve her eve giren ekmeğin, sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmesi, vatandaşımızın sofrasına ulaşana kadar bu hijyen halkasının bozulmaması için belediye olarak kontrollerimiz devam edecektir" dedi. - BURSA
Bursa'da yüzen kafeye turistler büyük ilgi gösteriyor! Saati 225 lira 3 yaşındaki çocuğunu eve kilitleyip çarşıya giden vicdansız anne, "Elbise almaya gittik" dedi Sınıf arkadaşına cinsel istismarda bulunup çıplak görüntülerini çeken çocuk için istenen ceza belli oldu Profesör hayatını kilosu 680 bin lira olan ekran kimyasalının yerli üretimine adadı