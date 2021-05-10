EKMEK EVİNDE YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

BURDUR'da börek yapmak için yakılan ateşten sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında ekmek evinde maddi hasar meydana geldi.

Burdur merkeze bağlı Şeker İşçi Evleri Mahallesi 38001 sokakta saat 16.00 sıralarında emekli itfaiyeci Mahmut Şakı'ya ait evin bahçesinde bulunan ekmek evinde yangın çıktı. Bayramlık su böreği yapmak için yakılan ateşten sıçrayan kıvılcımdan başlayan yangın bir anda büyüdü. Alevleri gören Mahmut Şakı, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Müdahale sonrası söndürülen yangında yaralanan olmazken maddi zarar meydana geldi.

Mahmut Şakı, Börek yapmak için ateş yakılmıştı. Kıvılcımdan eşyalar tutuşmuş. Yangını fark edince hemen itfaiyeyi aradım. Sağ olsunlar hemen gelip müdahale ettiler dedi