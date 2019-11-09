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Son Dakika 3. Sayfa Ekmek fırınında çıkan yangın korkuttu

Ekmek fırınında çıkan yangın korkuttu

7 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ekmek fırının bacasının tutuşması sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ekmek fırınında çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ekmek fırının bacasının tutuşması sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir binanın giriş katındaki ekmek fırınının bacasının tutuşması sonucunda yangın çıktı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.


Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralan ya da dumandan etkilenen olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:16 Kaynak: İHA
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