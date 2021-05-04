Son dakika haberi | Ekmek fırınında korkutan yangın
04.05.2021 00:12
Son dakika haberi... Ekmek fırınında korkutan yangın Tekirdağ Malkara'da faaliyet gösteren bir fırının bacasından yükselen alevler, büyümeden söndürüldü.
Ekmek fırınında korkutan yangın
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da faaliyet gösteren bir fırının bacasından yükselen alevler, büyümeden söndürüldü.
Olay, Gazibey Mahallesi Künkçeşme Caddesi üzerindeki Hasan Dalgıç'a ait ekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacada biriken kurumdan çıktığı öne sürülen yangını fırına çalışanları fark etti. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çatıya uzatılan merdivenden müdahale edilerek yangın büyümeden söndürüldü. Aynı fırında daha önce de birkaç kez baca yangını meydana gelmişti.
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