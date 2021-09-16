Ekmek Fırınlarına Sıkı Denetim - Son Dakika

17 işyerine farklı sebeplerle cezai işlem uygulandı.

İnegöl Belediyesi Zabıta Ekipleri, yıl boyunca rutin aralıklarla gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Halk sağlığını korumak adına yapılan denetimler kapsamında, geçtiğimiz günlerde İnegöl'de faaliyette bulunan ekmek fırınları, unlu mamuller üreten işyerleri ve marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimler sırasında; işyeri açma ve çalışma belgesi, fiyat tarifesi, genel temizlik hususları, personel temizliği, uyarıcı levhalar, yaya yolu işgali, gramaj, ruhsata aykırı faaliyette bulunup bulunulmadığı ve covid-19 tedbirlerine uyulması gibi konularla ilgili denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

17 İŞYERİNE İŞLEM YAPILDI

Yapılan denetimlerde sonucu kurallara uymadığı tespit edilen işyeri sahiplerine cezai işlem uygulandı. Toplamda 7 işyerine ruhsata aykırı faaliyet, 1 işyerine genel temizlik ve 9 işyerine eksik gramajdan cezai işlem uygulandı. Eksik gramajlı ekmekler de zabıta ekiplerince müsadere edildi.