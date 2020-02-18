Ekmek fırınlarından para çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekmek fırınlarından para çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ekmek fırınlarından para çalan 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

KAYSERİ'de, 4 ekmek fırınından toplam bin 300 TL para çalan ve polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekmek fırınlarından para çalan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

KAYSERİ'de, 4 ekmek  fırınından toplam bin 300 TL para çalan ve polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen 1-15 Şubat tarihleri arasında Kocasinan ilçesindeki Erkilet Dere Mahallesi, Mithatpaşa Mahallesi ve Seyrani Mahallesi'nde bulunan 4 ekmek fırınında meydana geldi. Fırına giren hırsızlar, 4 ekmek fırınından toplam bin 300 TL para çaldı. Fırın sahiplerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık olayını Ömer T. (27) ve Mustafa K'nın (20) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla kaldıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kocasinan, Erkilet, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

12 yıl hapis cezası olan eski belediye başkanı, sahte kimlikle yakalandı
Samsun'da tıraş ücretlerine 15 TL zam yapılacak Kayseri'de akıllara durgunluk veren intihar! Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı Beyşehir'de elektroşokla balık avına 73 bin lira ceza

Son Dakika Haberleri
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 21:44:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekmek fırınlarından para çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]