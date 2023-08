Ekmek Fiyatı Yüzünden Fırıncı ile Zabıta Arasında Cezalık Tartışma

Ekmeği ucuza satan fırıncı ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri arasında ceza polemiği

Son dönemlerde artan denetimlere isyan eden fırıncı Mehmet Akbal:

"Her gün ceza yemekten bıktım, belediyeden her Allah'ın günü geliyorlar"

"27 yıldır esnafım, işletmemi mi kapatayım?"

"Hiçbir kimse muhatap kabul etmiyor, randevu dahi vermiyorlar"

Çevre sakini Süleyman Yılmaz:

"Seçim öncesi milletin kapısını tek tek dolaşacaklar, geldikleri zaman en iyi lafı alacaklar bizden"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de dar yolda mal almak için kaldırıma aracını kısa süreli park ekmek zorunda kalan fırıncı esnafı ile zabıta ekipleri arasında ceza tartışması çıktı. Poşetini getirene 7 liralık ekmeği 5 liraya satan fırıncı, son zamanlarda artan denetimlere isyan etti.

Odunpazarı İlçesi Arıfiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde bulunan bir fırıncı esnafı ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri arasında ceza polemiği yaşandı. Tartışma, fırıncı esnafının mal indirmek için kaldırıma araç park etmesi sonucunda meydana geldi. Esnaf, yolun dar olması sebebiyle mal indirmek için başka yere park yapamayacağını savunurken, zabıta ekipleri ise yayaların kaldırımdan kullanmakta zorlandığını ve aracın uzun süredir aynı yerde bulunduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde hem çevre kirliliğini azaltmak hem de vatandaşı ucuz ekmekle buluşturmak amacıyla poşetini getirene ekmeği 7 lira yerine 5 liraya satan fırıncı Mehmet Akbal, son 1 ayda zabıta ekiplerinin kendisini çok sık ziyaret ettiğini ve bunun kampanyasına karşılık olarak yapıldığını düşündüğünü ifade etti. Esnaf Akbal, Atatürk Lisesi önündeki tramvay yolunun kenarlarına yapılan kaldırım taşlarının kaldırılmasını ya da kendisine mal indirip bindirmek için bir cep yapılması konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

"27 yıldır esnafın, işletmemi mi kapatayım?"

Fırıncı esnafı Mehmet Akbal, derdini anlatmak için muhatap olacak kimse bulamadığını belirtti. Her gün ceza yediği için artık dükkanına gelmekten bıktığını dile getiren Akbal, "Hiçbir muhatap bulamıyorum. Hiçbir kimseyle muhatap kabul etmiyor, randevu dahi vermiyorlar. 27 yıldır esnafın, işletmemi mi kapatayım? Her gün ceza yemekten bıktım. Ben ekmeği 7 lirayken 5 liraya ekmek satıyorum. Buna karşı olaraktan belediyeden her Allah'ın günü geliyor. Dün gramaj için geldiler, acaba malı eksik mi diyorlar? Allah'a çok şükür, her şeyimiz tam. Bugün ve her gün de park için geliyorlar. Her Allah'ın günü ceza yiyorum. ya buraya bana indirme bindirme için bir cep yapsın ya da fırınımı kapatsınlar. Başka çaremiz yok. Zabıtaya da 'buyurun kendiniz çalıştırın' dedim, anahtarı uzattım. Her gün gelsin her gün 10 defa aracımı burada görür. Aracını buraya park etmeyeceksin diyor. İndir bindir için 5-10 dakika dahi araç koymamı istemiyorlar. İş yerime gelmeye bıktım artık" dedi.

"Yarın öbür gün yine seçim olacak, milletin kapısını tek tek dolaşacaklar"

Tartışmaya şahit olan çevre sakinlerinden Süleyman Yılmaz, Atatürk Lisesi'nin önündeki tramvay yolunun kenarına yapılan taşların gereksiz olduğunu iddia etti. Esnaf Mehmet Akbal'a Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından her gün ceza kesildiğine şahit olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu işletmedeki arkadaşımızı 25 senedir tanırım. Bu zabıtanın yaptığı yazdığı şeyler hakaret. Artık biz bu belediyenin derdine ne yapacağımızı bilmiyoruz. Burayı yaparken 2 metre öter tarafa yapmış olsaydı bu işletmede rahat çalışacaktı, böyle bir sorun yaşanmayacaktı. Ben şahidim, bu adama her gün gelip ceza yazıyorlar. Böyle bir şey var mı, böyle bir kanun var mı? O zaman işletmemizi verelim, gidelim. Yarın öbür gün yine seçim olacak, milletin kapısını tek tek dolaşacaklar. Hangi yüzle bize gelecekler? Geldikleri zaman da bu sefer en iyi lafı alacaklar bizden" şeklinde konuştu.