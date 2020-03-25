Ekmek fiyatında salgın rantı iddiası - Son Dakika

Mersin Fırıncılar Odası Başkanı Ali Çelik, bazı üyelerin sosyal medya hesabından 'ekmeğin fiyatını 1 TL'ye düşürdüm' şeklindeki paylaşımda bulunup, odanın belirlediği rayiç fiyat politikasına uymadığını belirterek, "Salgını ranta çeviriyorlar" dedi.



Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim olarak göreve geldikleri günden itibaren fırıncı esnafının sorunlarını çözmek üzere yoğun çaba gösterdiklerini ifade ederek, amaçlarının yıllardır dağ gibi büyüyen sorunları çözmek, esnaf arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu söyledi. Tüm bunlara rağmen, bazı üyelerinin sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımların fırıncı esnafını derinden üzdüğünü belirten Çelik, "Bu üyemizin, sosyal medyadan, 'Fırsatçılara karşı Mersinli hemşerilerimizin yanındayız. Ekmek sadece 1 TL olarak satılmaktadır' şeklindeki açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. Kendi kişisel hesabından fırıncı esnafına yönelik ağır ithamlar ve hakaretlerde de bulunan bu üyemizin, 2018'den itibaren rayiç fiyat düzenine uymadan hareket ettiği bir gerçektir. Buna rağmen, yaptığı paylaşımlarda korona virüs salgını nedeniyle milletin yanında olduğunu ifade ederek, 'ekmeğin fiyatını 1 TL'ye düşürdüm' açıklaması da kendisiyle çelişmektedir. Bu üyemiz, oda ve yetkili kurumlarla birlikte uygulamaya geçirdiğimiz fiyat düzenlemesine geçmişte de uymamıştır, şimdi de uymamaktadır" diye konuştu.



Bu üyenin, odanın koyduğu fiyat düzenlemesine uymayarak haksız rekabet ortamı oluşturduğunu dile getiren Çelik, "Bu yaklaşım biçimi tüm fırıncı esnafımızı derinden üzmüş ve yaralamıştır. Sorunlarımızın dağ gibi biriktiği bir ortamda fırıncı esnafımızı rencide edip, hakaretler savuran, onları toplum nezdinde fırsatçı olarak nitelendiren bu üyemizi, sağduyulu davranmaya ve gerçekleri anlamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN