Ekmek içi ve süt kutusuna uyuşturucu saklayan şüphelilere operasyon kamerada - Son Dakika

Ekmek içi ve süt kutusuna uyuşturucu saklayan şüphelilere operasyon kamerada
Beylikdüzü'nde, polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu maddeleri ekmek ve süt kutuları içinde saklayan 6 kişi gözaltına alındı.
Beylikdüzü
'nde, polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu maddeleri ekmek ve süt kutuları içinde saklayan 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon kameralara da yansıdı.Polis ekipleri Beylikdüzü Yakup Mahallesi Hürriyet
Bulvarı'nda kendisini Şahin olarak tanıtan Suriye
uyruklu bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Esenyurt
'un Süleymaniye
mahallesinde oturduğu tespit edilen uyuşturucu satıcısına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda kapının önünde bekleyen Rami A. (37), polisleri görüp kaçmaya başlayınca kısa süreli kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonunda yakalanan Rami A.'nın yapılan üst aramasında kıyafetinden 1 parça halinde 8,7 gram esrar çıktı. Uyuşturucu satıcısının evinde yapılan aramalarda ise ekmek ve süt şişelerinin içinde 12 parça halinde 2 kilo 43,9 gram esrar, 6 adet telefon, bin 600 lira para ele geçirildi. Yapılan operasyonda adreste bulunan Abdullah M. (20), Muhammed M. (20), Mohamad A. (25), Amran
Al Z. (26) ve Hani
H. (27) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkemece tutuklanan 6 kişi cezaevine gönderildi. Evde yapılan arama ve süt kutusunda uyuşturucu maddenin bulunduğu anlar kameralara yansıdı.
- İstanbul
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