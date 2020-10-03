Son Dakika › Güncel › Ekmek içi ve süt kutusuna uyuşturucu saklayan şüphelilere operasyon kamerada - Son Dakika

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 20 yaşındaki Büşra hayatını kaybetti

İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak

Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor

Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden