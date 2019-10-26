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Son Dakika 3. Sayfa Ekmek içinden tombala pulu çıktı

Ekmek içinden tombala pulu çıktı

1 saat önce

Ekmek içinden tombala pulu çıktı Konya'da polisin kumarhane baskınında ekmek içine gizlenmiş tombala pulu bulunduKONYA - Konya'da polis ekipleri tarafından tombala oynatıldığı belirlenen iş yerine yapılan baskında 65 kişiye idari para cezası kesilirken, iş yerinde arama yapan ekipler ekmek...

Ekmek içinden tombala pulu çıktı

Konya'da polisin kumarhane baskınında ekmek içine gizlenmiş tombala pulu bulundu

KONYA - Konya'da polis ekipleri tarafından tombala oynatıldığı belirlenen iş yerine yapılan baskında 65 kişiye idari para cezası kesilirken, iş yerinde arama yapan ekipler ekmek içine gizlenmiş tombala pulu buldu.

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Selçuklu ilçesi Horuzluhan Mahallesi Adıbelli Sokak üzerinde bulunan dernek adı altında bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler dün akşam saatlerinde iş yerine baskın yaptı. İş yerine giren ekipler, dernek adı altında çalıştırılan kumarhanede bulunanların Genel Bilgi Toplama sorgulamasını yaptı. Polisin yaptığı aramada ise iş yerinde 1 tombala makinesi, çok sayıda tombala kartı, pinpon topu ve ekmek içerisinde gizlenmiş halde tombala pulu ele geçirildi.

Suçüstü yapılan baskında şüphelilere 'Kabahatler Kanunu'na' göre 71 kişiye 20 bin 800 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibine ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı' gerekçesiyle yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Ekmek içinden tombala pulu çıktı

Konya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:01 Kaynak: İHA
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