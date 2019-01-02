Son Dakika Haberleri: Ekmek Kapısı Olan Kar, Az Daha Ölümüne Neden Oluyordu

Ekmek Kapısı Olan Kar, Az Daha Ölümüne Neden Oluyordu

57 dakika önce

- Ekmek kapısı olan kar, az daha ölümüne neden oluyordu Ölüme aldırış etmeden ekmek parası için çatı temizliyorlarHAKKARİ - Hakkari'de iş bulamadığı için yüksek katlı bir binaya çıkarak çatısındaki karlarını temizleyen 7 çocuk babası ölümden döndü.

- Ekmek kapısı olan kar, az daha ölümüne neden oluyordu
Ölüme aldırış etmeden ekmek parası için çatı temizliyorlar

HAKKARİ - Hakkari'de iş bulamadığı için yüksek katlı bir binaya çıkarak çatısındaki karlarını temizleyen 7 çocuk babası ölümden döndü.
Fabrika ve iş sahalarının bulunmadığı Hakkari'de, kış aylarının gelmesiyle birlikte iş bulamayan vatandaşlar, ailelerinin geçimini sağlamak için 100 ile 200 lira ücret karşılığında yüksek binalara çıkarak hiçbir önlem almadan çatılardaki kar yığınlarını temizliyorlar. Onlarca işsizden biri olan 7 çocuk babası 38 yaşındaki Kazım Erip de, çatılardaki karları temizleyerek aile bütçesine katkıda bulunuyor. Arkadaşı ile birlikte hiçbir önlem almadan 3 katlı bir binaya çıkarak çatıdaki karları temizleyen Erip, bir anda dengesini kaybederek çatıdan düşmekten son anda kurtuldu.
İçinde bulunduğu durumu anlatan Kazım Erip, ölümüne dahi olsa çocuklarının geçimini sağlamak için yüksek binalara çıkarak çatı karlarını temizlediğini söyledi. Erip, "Çoluk çoğumuzun geçimini sağlamak için mecburen çatıya çıkıyoruz. Zaten tehlikelidir, herkes çatıya çıkmaz. Mecbur olmaz ise kim çatıya çıkacak? En az 30 metre yüksek, ama ne yapalım? Çocuk okul okuyor, mecburuz. Anlatmaya gerek yok herkes Hakkari'nin ne durumda olduğunu biliyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:32 Kaynak: İHA

Yerel
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