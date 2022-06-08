Ekmek kavgasında kurşunlar havalarda uçuştu! 4 TL'den satan fırıncı, 2 lira 25 kuruştan satan diğer fırıncının dükkanını bastı - Son Dakika
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Ekmek kavgasında kurşunlar havalarda uçuştu! 4 TL'den satan fırıncı, 2 lira 25 kuruştan satan diğer fırıncının dükkanını bastı

08.06.2022 15:14

Antalya'nın Kepez ilçesinde ekmeği 4 TL'den satan bir fırıncı, kendi müşterisini aldığını iddia ederek ekmeği 2 lira 25 kuruştan satan diğer fırıncının dükkanına av tüfeğiyle kurşun yağdırdı.

Antalya'da saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki Osman Soylu'ya ait fırında yaşandı. İddiaya göre, fırıncı olduğu öğrenilen İ.A., ekmeği ucuza sattığı gerekçesiyle Osman Soylu'nun fırınının önüne aracıyla geldi. Otomobilinden av tüfeğini çıkartan İ.A., işyerine doğrultarak bir el ateş etti.

DONDURMA DOLABINA İSABET ETTİ

İşyerinin camları tuzla buz olurken, saçmalar fırının içerisindeki dondurma dolabına isabet etti. Bu sırada işyerinde bulunan Osman Soylu ve 9 aylık hamile eşi Funda Soylu ile diğer personeller büyük korku yaşadı. İ.A., bir süre sonra otomobiline binip olay yerinden uzaklaştı.

Ekmeği 4 TL'den satan fırıncı, daha ucuza satan diğer fırıncının dükkanını kurşunladı

KISA SÜREDE YAKALANDI

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, ihbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Soylu çiftinin ifadesine başvururken, Kepez Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Ekmeği 4 TL'den satan fırıncı, 2 lira 25 kuruştan satan diğer fırıncının dükkanını kurşunladı

"AMACIMIZ HALKIMIZIN YANINDA OLMAKTI"

Ucuz ekmek sattığı için böyle bir saldırıya maruz kaldığını belirten Osman Soylu, "Ekmek 3 lira iken 2,5 TL'ye satıyorduk, halkımızın daha çok yanında olalım dedik, 2,25 TL'ye düşürdük. Karşı taraf da fırıncı. 'Belediye fiyatında satamazsın, eşini, seni öldürürüm' diye hep tehdit etti. Bu tehditlere rağmen halkımızın yanında olduk. Bir insana da gelebilirdi. Şikayetçiyiz" dedi.

Ekmeği 4 TL'den satan fırıncı, 2 lira 25 kuruştan satan diğer fırıncının dükkanını kurşunladı
Ekmeği 4 TL'den satan fırıncı, 2 lira 25 kuruştan satan diğer fırıncının dükkanını kurşunladı
Ekmeği 4 TL'den satan fırıncı, 2 lira 25 kuruştan satan diğer fırıncının dükkanını kurşunladı
Ekmeği 4 TL'den satan fırıncı, 2 lira 25 kuruştan satan diğer fırıncının dükkanını kurşunladı
Ekmeği 4 TL'den satan fırıncı, 2 lira 25 kuruştan satan diğer fırıncının dükkanını kurşunladı
Ekmeği 4 TL'den satan fırıncı, 2 lira 25 kuruştan satan diğer fırıncının dükkanını kurşunladı
YORUMLAR
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Fırıncı, ucuz ekmek satan rakip fırını av tüfeğiyle böyle kurşunladı Fırıncı, ucuz ekmek satan rakip fırını av tüfeğiyle böyle kurşunladı Antalya'da tartıştığı apartman sakini tarafından bıçaklanan yönetici öldü Antalya'da tartıştığı apartman sakini tarafından bıçaklanan yönetici öldü
Kaynak: İHA

Antalya, Ekmek, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ekmek kavgasında kurşunlar havalarda uçuştu! 4 TL'den satan fırıncı, 2 lira 25 kuruştan satan diğer fırıncının dükkanını bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekmek kavgasında kurşunlar havalarda uçuştu! 4 TL'den satan fırıncı, 2 lira 25 kuruştan satan diğer fırıncının dükkanını bastı - Son Dakika
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