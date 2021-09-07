Üye Girişi
Ekmek kuyruğundaki 'yan bakma' tartışmasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü - Son Dakika

Ekmek kuyruğundaki 'yan bakma' tartışmasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü

07.09.2021 10:22

Ekmek kuyruğundaki 'yan bakma' tartışmasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü 'Yan baktın' tartışmasında 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü Kavgaya karışan ağabey ve kardeşi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi Adana'da ekmek kuyruğunda "yan bakma" meselesi yüzünden...

Ekmek kuyruğundaki 'yan bakma' tartışmasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü

'Yan baktın' tartışmasında 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü

Kavgaya karışan ağabey ve kardeşi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana'da ekmek kuyruğunda "yan bakma" meselesi yüzünden çıkan tartışmada 15 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, 1 Eylül günü sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ekmek almak için evden ayrılan Boran Özdemir (13), mahalledeki fırının önünde ekmek sırasına girdi. Sırasının gelmesini beklediği sırada Özdemir ile önündeki Ö.T'nin "Ne bakıyorsun?" demesi üzerine iki çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ağabeyi Ö.T.'nin sesini duyan kardeşi N.T. (15), evden aldığı bıçakla fırının önüne geldi. Çıkan arbedede N.T., Baran Özdemir'i göğsünden bıçakladı. Özdemir kanlar içerisinde yere yığılırken, Ö.T. ile kardeşi N.T. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir'i ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özdemir, tüm müdahalelere rağmen 4 Eylül'de hayatını kaybetti. Özdemir Ali Hocalı Mezarlığında toprağa verildi.

Bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı N.T. ile ağabeyi Ö.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kardeşlerin saklandığı adresi belirleyen polis, Anadolu Mahallesi'ndeki eve yapılan baskında N.T. ile ağabeyi Ö.T.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ö.T., "Ekmek almaya gidiyordum. Fırının önünden geçerken bana yan bakınca, 'Ne bakıyorsun?' dedim. Kavga çıktı" dedi. Katil zanlısı N.T. ise öldürmek istemediğini, pişman olduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.T. ile Ö.T., adliyeye sevk edildi.

Ekmek kuyruğundaki 'yan bakma' tartışmasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü
Ekmek kuyruğundaki 'yan bakma' tartışmasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü
Ekmek kuyruğundaki 'yan bakma' tartışmasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü
Ekmek kuyruğundaki 'yan bakma' tartışmasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü

Ali Hocalı Mahallesi, Polis, Eylül, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekmek kuyruğundaki 'yan bakma' tartışmasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz 11:19 Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi 11:11 Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor 10:59 Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor
Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı 10:42 Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi 10:33 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı 10:09 Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı
Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek 10:04 Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü 08:52 Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü

Son Dakika Haberleri
11:16 Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı
11:11 Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi
11:09 Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi
10:59 Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor
10:42 Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
10:38 Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna yanıt verdi: Aceleci olmamak lazım
10:30 Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif
10:26 Güver uçurumunda define aramaya giden iki kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
10:20 Son Dakika: Yatırımcının yüzünü borsa güldürdü! Ağustos ayında en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu
10:04 Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek
Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözleri tepki çekti         
11:23
Afgan kadınları Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı         
11:16
Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi         
11:09
Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor         
10:55
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna yanıt verdi: Aceleci olmamak lazım         
10:39
Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif         
10:30
Kadıköy'de önce oyun havası oynadılar, sonra tekme tokat kavga ettiler! O anlar kamerada Kadıköy'de önce oyun havası oynadılar, sonra tekme tokat kavga ettiler! O anlar kamerada         
10:05
Sahte aşı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı Sahte aşı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı         
09:26
Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
08:34
Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı         
08:16
Son dakika... Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede Son dakika... Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede         
07:31
Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı         
07:28
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı         
00:10
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli         
22:43
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı         
18:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 11:28:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekmek kuyruğundaki 'yan bakma' tartışmasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement