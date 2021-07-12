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60 dereceye varan sıcaklıkta zorlu mesai dönemi başladı - Son Dakika

60 dereceye varan sıcaklıkta zorlu mesai dönemi başladı

12.07.2021 10:26

60 dereceye varan sıcaklıkta zorlu mesai dönemi başladı Fırın ve ocakbaşı ustaları yaz aylarında yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor 56 yıllık fırıncı Ebil Yıldırım: "Kışın iyi de, yazın ateşle boğuşuyoruz, mesleğimiz bu" Döner ustası Halil İbrahim Yıldız: "Yazın ocakbaşında sıcaklığın 60...

60 dereceye varan sıcaklıkta zorlu mesai dönemi başladı

Fırın ve ocakbaşı ustaları yaz aylarında yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor

56 yıllık fırıncı Ebil Yıldırım:

"Kışın iyi de, yazın ateşle boğuşuyoruz, mesleğimiz bu"

Döner ustası Halil İbrahim Yıldız:

"Yazın ocakbaşında sıcaklığın 60 dereceye ulaştığı oluyor"

ESKİŞEHİR - Yaz sıcaklarında birçok zorlukla mücadele eden fırın ve ocakbaşı ustaları, ekmek parası kazanabilmek için her gün neredeyse 60 dereceye varan sıcaklıklara maruz kalarak mesleklerini icra ediyor.

Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıkları yükseldi, bazı meslek gruplarının zorlu mesaileri başladı. Vatandaşların günlük hayatında 35 dereceyi geçen sıcaklıklarla baş edememesinin yanı sıra fırın, ocakbaşı gibi yiyecek sektörünün pişirme kısmında yer alan ustalar, 60 dereceye varan sıcaklıkta çalışıyor. Ekmek parası kazanabilmek adına uzun yıllardır yüksek sıcaklıklara maruz kalarak adeta 'ateşle boğuşan' ustalara meslekleri, kış aylarında cazip gelse de yaz aylarında tam bir işkenceye dönüşüyor.

"Ateşle boğuşuyoruz, mesleğimiz bu"

Eskişehir'de 56 yıldır fırıncılık yapan Ebil Yıldırım, meslekleri gereğince ateşle boğuştuklarını, bunun da birçok zorluğu olduğunu anlattı. Kış aylarında fırıncılık yapmanın çok güzel olduğunu belirten Yıldırım, "Sabah saat 10'dan beri full time sıcağın alnında çalışıyoruz. Dışarıda şu an sıcaklık 31 derece ise benim burada hissettiğim 48-50 derece. Bizim işimiz bu, yani meslek bu. Ateşle boğuşuyoruz. Kış ayları on numara. Benim için on numara. Burada çalışan personel benim tarafıma gelerek 'Fırını aç abi, biraz ısınabilir miyiz?' diye soruyor. Kışın burası fıstık gibi oluyor, ama şimdi hepsi kaçıyor. Gezenler için basit gelir ama öyle değil. Fırıncılık çok zor bir meslek" ifadelerini kullanarak mesleğinin zorluklarını dile getirdi.

"Bunaltıcı bir sıcak oluyor ama alıştık, severek yapıyoruz"

İki çocuk babası döner ustası Halil İbrahim Yıldız ise yaz aylarında çalıştığı ocakbaşının yaklaşık 60 dereceye kadar ulaştığını, ancak ekmek parası için bu duruma alıştıklarını aktardı. İşini severek yaptığını belirten usta Yıldız, "Burası sıcaklık olarak ortalama 60 dereceye kadar ulaşıyor. Bunaltıcı bir sıcak oluyor, ama alıştık ne yapalım? 'Ekmek parası' diyelim. Mesleği bunu seçtik, severek yapıyoruz. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Kışın burası çok güzel oluyor, millet montla gezerken biz burada kısa kolluyla çalışıyoruz. Ama yazın tabii ki çok zorluğu var, ama buna da alıştık, hayırlısı diyelim. Hava çok sıcak olduğunda tansiyon düşmesi gibi sağlık sorunları yaşıyoruz. Vücudumuzda sürekli su kaybı oluyor, onu da bol bol su içerek tamamlamaya çalışıyoruz. Tuzlu ayranla takviye etmeye çalışıyoruz" diyerek yüksek sıcaklıkların bazı sağlık sorunlarına da yol açtığını söyledi.

60 dereceye varan sıcaklıkta zorlu mesai dönemi başladı
60 dereceye varan sıcaklıkta zorlu mesai dönemi başladı
60 dereceye varan sıcaklıkta zorlu mesai dönemi başladı
60 dereceye varan sıcaklıkta zorlu mesai dönemi başladı
60 dereceye varan sıcaklıkta zorlu mesai dönemi başladı
60 dereceye varan sıcaklıkta zorlu mesai dönemi başladı
60 dereceye varan sıcaklıkta zorlu mesai dönemi başladı
60 dereceye varan sıcaklıkta zorlu mesai dönemi başladı
60 dereceye varan sıcaklıkta zorlu mesai dönemi başladı
60 dereceye varan sıcaklıkta zorlu mesai dönemi başladı
60 dereceye varan sıcaklıkta zorlu mesai dönemi başladı

Eskişehir, İcra, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 60 dereceye varan sıcaklıkta zorlu mesai dönemi başladı - Son Dakika


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