Ekmek parası için çalışırken teröristlerin hedefi oldu

YPG/ PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine düzenlenen havanlı saldırılarda yaşamını yitiren İsmail Taşkın'ın 50 lira yevmiyeyle çalıştığı inşaatta saldırının hedefi olduğu öğrenildi.

Eli kanlı terör örgütü tarafından sivillere yönelik saldırılar sırasında sınırın yakınındaki bir mahalleye havan mermisi atılması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan İsmail Taşkın'dan geriye 2'si erkek, 6'sı kız 8 yetim çocuk kaldı. İnşaat ustası olan Taşkın'ın hain saldırı sırasında bir evin üzerindeki inşaatta 50 lira yevmiyeyle çalıştığı öğrenildi.

Suruç ilçe merkezindeki bir taziye evinde başsağlığı ziyaretlerini kabul eden Taşkın ailesi, terör örgütüne tepki gösterdi.

"Vatan sağ olsun"

Taşkın'ın babası Muhittin Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının inşaat çalışmalarının devam ettiği sırada gerçekleştirildiğini söyledi.

Oğlunun evine ekmek parası getirmek için mücadele ettiğini anlatan baba Taşkın, "Evine ekmek parası kazanmak için yevmiye karşılığında çalışmaya gitmişti. Maddi durumu iyi değildi, kendisinin ve çocuklarının rızkını kazanmak için oradaydı. Devlet, vatan sağ olsun." diye konuştu.

Taşkın'ın eşi Ayşe Taşkın da eşinin çalışmak için sabah erkenden evden ayrıldığını belirtti.

Eşini son uğurlayışı olacağını hiç düşünmediğini ifade eden Taşkın, şöyle konuştu:

"Ekmek parasını kazanmak için koşturuyordu. Bütün aile onun kazandığıyla geçimini sağlıyordu. Çocuklarına 50 lira kazanmak için gitmişti çalışmaya. Çocuklarıyla beraber bir kahvaltı yapmaya hasret kaldı. Gitti şehit oldu. Çocuklarım küçük yaşta, bakacak kimsem yok."

Muhittin Taşkın'ın oğlu Servet Taşkın da konuşma sırasında gözyaşlarına hakim olamayarak, "Babam işinin başındayken vefat etti. Herkese nasip olmaz böylesi. Babam şehit oldu." dedi.