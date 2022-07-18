Ekmek parasını 50 derece sıcakta ateş başında mesai yaparak kazanıyorlar - Son Dakika
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Ekmek parasını 50 derece sıcakta ateş başında mesai yaparak kazanıyorlar

18.07.2022 13:37

Ekmek parasını 50 derece sıcakta ateş başında mesai yaparak kazanıyorlar Mardin'de sıcak havalardan buzla hamur yoğuruyorlar, 50 derece sıcağa ek olarak fırın başında ekmek pişiyorlarMARDİN Mardin'de termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği sıcaklarda fırıncılar ateş başında mesai yapıyor.

Ekmek parasını 50 derece sıcakta ateş başında mesai yaparak kazanıyorlar

Mardin'de sıcak havalardan buzla hamur yoğuruyorlar, 50 derece sıcağa ek olarak fırın başında ekmek pişiyorlar

MARDİN Mardin'de termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği sıcaklarda fırıncılar ateş başında mesai yapıyor.

Mardin'de yaz aylarının kendini gösterip sıcaklarım bastırmasıyla termometreler 50 dereceyi gösterdi. Fırıncılar, dışarıdaki sıcaklara ek olarak ateş başında mesai yapıyor. Buzla yoğrulan ekmek hamurları fırında pişip müşterilere servis ediliyor. Fırın işletmecisi 43 yaşındaki Siyamet Çelik, "Daha önce İstanbul'da 18 sene kaldım. Karadeniz odun ekmeğinde çalıştım. 3 yıldır Mardin'de bu işi yapıyorum. Kendi işletmem. Bu sıcakta 50 dereceyi gösteriyor. Şu an bu sıcakta çalışmak çok zor. Hamur, sıcak havaya dayanamıyor. Buzla yoğuruyoruz. Sürekli buz alıyoruz. Zor ama mutlu ediyor bizi çok şükür. Biraz bu unlar pahalı olduğu için mutlu değiliz ama yine de çok şükür diyelim" dedi.

Sıcaklarda çok zor çalışıldığını söyleyen Çelik, "Terliyoruz, aşırı derece sıcak. 50 derecede gösteriyor. Hele Mardin'de nem yok ama yakıyor. İşimi seviyorum, severek de yapıyorum. 1992'den beri bu iş yapıyorum. Zaten çocukluğumdan beri ekmeğimi de bundan kazanıyorum. Ev geçindiriyoruz çok şükür. Kışın da soğuk oluyor ama yine mecbur çalışacağız. Bu şartlarda aile geçindiriyoruz, mecburuz" diye konuştu.

Günde 12 saat çalıştıklarını söyleyen Çelik, "Gece saat 00.03'te başlıyorum, akşam saat 20.00 gibi işim bitiyorum. Kendi işim olduğu için, eleman olsa bu saatte kalmaz. O kadar uzun süre çalışamaz. Allah işin kolaylığını veriyor. Çok şükür yardım ediyor bize, Allah'ıma çok şükür olsun. Devletimize Allah zeval vermesin. Allah fırıncılara da yardım etsin bu sıcakta" şeklinde konuştu.

Harçlığını çıkarmak için yazın amcasının yanında çalışan Yunus Emre Çelik ise "Lise 3, 11. sınıf öğrencisiyim. Hem amcama yardım ediyorum hem de kış için harçlığımı çıkarıyorum okul için. Çok zor, çok sıcak, dışarısı da çok sıcak yine de severek yardım ediyorum amcama" dedi.

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Kaynak: İHA

Mardin, Ekmek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekmek parasını 50 derece sıcakta ateş başında mesai yaparak kazanıyorlar - Son Dakika

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