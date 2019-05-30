Son Dakika Haberleri: Ekmek pişirirken sıçrayan kıvılcım ev ile ahırı yaktı
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Ekmek pişirirken sıçrayan kıvılcım ev ile ahırı yaktı

7 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, ahır, otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Ekmek pişirirken sıçrayan kıvılcım ev ile ahırı yaktı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, ahır, otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi.
Kuruçay beldesinde yaşayan Hülya Taşkın'ın (53), evinin önündeki fırında bayram hazırlığı için ekmek pişirdiği sırada sıçrayan kıvılcımlar bitişikteki ahıra sıçradı.
Samanların tutuşmasıyla kısa sürede tüm binayı saran alevler, bitişikteki 2 katlı ahşap eve de ulaştı.
Yangını gören belde sakinleri, Hülya Taşkın'ın annesi Emine Taşkın (80) ile 3 büyükbaş hayvanı yanan binalardan çıkarttı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 1 saatte alevleri güçlükle söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Yangının ardından ev ve ahır ile bir traktör ve otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:00 Kaynak: AA
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