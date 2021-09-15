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Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam - Son Dakika

Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam

15.09.2021 11:45

Erzincan'da, ekmek pişirirken tandıra düşen Melek Akar, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi görmeye başladı. 60 yaşındaki Akar, "Ekmeği çıkarırken tandıra düştüm. Bırakın ekmek pişirmeyi, o köye bir daha adım bile atmam" dedi.

Tercan ilçesi Tepebaşı köyünde, 4 çocuk annesi Melek Akar, ailesinin haftalık ihtiyacı olan ekmeği pişirmek için tandırı yaktı. Gün boyu çalışan Akar, son ekmekleri çıkarırken dengesini kaybedip, tandıra düştü. Alevlerin kor olduğu tandırdan kendi kendine çıkabilen Akar, komşuları tarafından Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elleri, başı ve saçları yanan Akar, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Ekmek pişirirken tandıra düşüp yanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam

"40 SENEDEN FAZLADIR EKMEK PİŞİRİYORUM"

Melek Akar, yaşadıklarını anlatarak, "Evde kimse yoktu, tektim, ekmek pişirdim. Pişirdiklerimi götürdüm, son ekmeği yaparken farkında bile olmadım, dengemi kaybettim, tandırın içine düştüm. Tandırdan çıkabilmek için çok mücadele ettim. Kendi imkanlarımla çıkmayı başardım. Duyanlar tandırdan çıkabilmiş olmama çok şaşırdı. 40 seneden fazladır ekmek pişiriyorum. Yani acemi değilim ki. Diyeyim 'Ben acemiydim, onun için düştüm'. Bacağım ağrıyordu. Kendimi tutamadım, ekmeği çıkarana kadar tandıra düştüm. Bundan sonra bırakın ekmek pişirmeyi daha o köye adım bile atmam. Ne gideyim ne de göreyim, vallahi çok üzülüyorum" diye konuştu.

Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam

Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi, Erzurum, Tercan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam - Son Dakika
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