Ekmek pişirirken tandırda düşen kadın feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Ekmek pişirirken tandırda düşen kadın feci şekilde can verdi

24.10.2022 17:12
Ekmek pişirirken tandırda düşen kadın feci şekilde can verdi

Van'ın Muradiye ilçesinde ekmek pişirirken tandıra düşen 55 yaşındaki Şerife Çoksu feci şekilde hayatını kaybetti.

Van'ın Muradiye ilçesinde ekmek pişirirken tandıra düşen 55 yaşındaki Şerife Çoksu feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, ilçe merkezindeki Kandanlar Mahallesi'nde meydana geldi. 55 yaşındaki Şerife Çoksu, ekmek pişirdiği esnada dengesini kaybederek ateş dolu tandıra düştü. Yakınları tarafından tandırdan çıkartılan ve vücudunun büyük bölümünde yanık oluşan Çoksu, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çoksu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA
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Muradiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ekmek pişirirken tandırda düşen kadın feci şekilde can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekmek pişirirken tandırda düşen kadın feci şekilde can verdi - Son Dakika
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