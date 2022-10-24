Olay, ilçe merkezindeki Kandanlar Mahallesi'nde meydana geldi. 55 yaşındaki Şerife Çoksu, ekmek pişirdiği esnada dengesini kaybederek ateş dolu tandıra düştü. Yakınları tarafından tandırdan çıkartılan ve vücudunun büyük bölümünde yanık oluşan Çoksu, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çoksu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

Muradiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ekmek pişirirken tandırda düşen kadın feci şekilde can verdi - Son Dakika

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