Ekmek pişirmek isterken ocağı yaktı; kendini son anda kurtardı - Son Dakika

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Ekmek pişirmek isterken ocağı yaktı; kendini son anda kurtardı
7 saat önce
ERZURUM'un Olur İlçesi Soğukgöze Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı öncesi ekmek pişirmek isteyen Ferdane Sağlam (62) bacada başlayan yangından son anda kendini kurtardı.
ERZURUM'un Olur İlçesi Soğukgöze Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı öncesi ekmek pişirmek isteyen Ferdane Sağlam (62) bacada başlayan yangından son anda kendini kurtardı.Olay Olur İlçesi Soğukgöze Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 4 çocuk 7 torun sahibi Ferdane Sağlam, sokağa çıkma yasağı öncesi evinin ihtiyacı olan ekmekleri pişirmek için tandır damındaki ocağı yaktı. Sağlam, bu sırada ekmek için yaptığı hamuru hazırlarken ocağın bacasındaki otlar tutuştu. Tandır damında başlayan yangın kısa sürede içeri sıçradı. Alevlerden son anda kurtularak dışarı çıkan Ferdane Sağlam eşi Hüsamettin Sağlam'dan yardım istedi. Sağlam çifti, damı saran alevlere hortumdan sıktıkları suyla müdahale etti. Eşi hortumla su sıkarken kendi de kovayla alevlere su döken Ferdane Sağlam yangını söndürmeyi başardı.
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 03:18 Kaynak: DHA
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