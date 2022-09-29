EKMEK POŞETİ KLİPSLERİNDEN 'KADIN' FİGÜRÜ - Son Dakika
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EKMEK POŞETİ KLİPSLERİNDEN 'KADIN' FİGÜRÜ

29.09.2022 10:12

ANTALYA'da yaşayan, Rus asıllı geri dönüşüm sanatçısı Güzel Amirova (45), ekmek poşeti klipslerinden çöp poşetine, plastik şişeden gazoz kapağına birçok farklı materyali kullanarak yaptığı heykellerle çevreye ve ekosisteme dikkat çekmeye çalışıyor.

ANTALYA'da yaşayan, Rus asıllı geri dönüşüm sanatçısı Güzel Amirova (45), ekmek poşeti klipslerinden çöp poşetine, plastik şişeden gazoz kapağına birçok farklı materyali kullanarak yaptığı heykellerle çevreye ve ekosisteme dikkat çekmeye çalışıyor. Amirova, 'Kadın' isimli son çalışmasını da ekmek poşetlerine takılan plastik klipslerden yaptı.

Rusya'dan 3 yıl önce geldiği Antalya'da yaşamını sürdüren geri dönüşüm sanatçısı Güzel Amirova, plastik poşetten heykel yapan ilk sanatçı olduğunu söyledi. Dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenen ekofestivallerde heykellerinin sergilendiğini anlatan Amirova, son olarak ekmek poşetlerinin ağzını kapatmak için kullanılan metal klipslerden kadın figürü yaptı. Kadının yüzünü ve saçlarını klipsleri iç içe geçirerek ortaya çıkardığını anlatan Amirova, saçlardaki çiçeklerin plastik şişe altlarından ortaya çıkartıldığını söyledi.

500 BİN EKMEK KLİPSİNDEN KADIN YÜZÜ YAPTI

Kadın yüzü heykelini yapmak için 500 binin üzerinde klips topladığını vurgulayan Amirova, 'Tüm arkadaşlarım bu heykel için bana yardımcı oldu diyebilirim. Hazırlık aşaması aylarca sürdü. Farklı renklerde klipsleri bir araya getirmem gerekiyordu. Bu klipsler hazır alınan klipsler değil. Tamamen kullanılmış ekmek poşetlerinden çıkan klipsler. Üzerlerinde son tüketim tarihine kadar yazıyor. Tek tek toplanıp biriktirildiler. Klipslerden oluşan kadın yüzünün ortaya çıkması için farklı renkte klipsler gerekiyordu. Heykelim tamamlandı. Saçlarını ve saç tokalarını ise plastik şişelerin tabanından yaptım" dedi. Geri dönüşüm sanatına hayatını adadığını anlatan Amirova, "100'ün üzerinde heykelim var. Heykellerde yapıştırıcı kullanmıyorum, doğal yolla yapıyorum. Örneğin; plastik pet şişelerden yaptığım bir kadın figürünü oluşturmak için şişeleri eriterek birbirine yapıştırıyorum. Figürün üzerindeki elbise ve aksesuarları da poşetlerden yaparak farkındalık yaratmaya çalışıyorum" diye konuştu.

YAPIŞTIRICI, ÇİVİ, ZIMBA KULLANMIYOR

Geri dönüşüm heykellerini yaparken dikkat ettiği en önemli ayrıntının ise yapıştırıcı, çivi, zımba gibi dış materyaller kullanmaması olduğunu kaydeden Amirova, 'Bir geri dönüşüm sanatçısı olarak çevreye zarar veren materyalleri sanat ile birleştirip değerlendirmeye gayret ediyorum. Benim sanatımda ekolojiye, çevreye dikkat çekerek zararlı çöplerden bir şekilde yararlanma yolu var. Bu nedenle çöpü kendiyle bütünleştirerek sanata çeviriyorum. Yapıştırıcı yok, çivi yok, zımba yok" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

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