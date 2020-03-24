Ekmek satışına korona virüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekmek satışına korona virüs önlemi - Son Dakika

Ekmek satışına korona virüs önlemi

27 dakika önce

Türkiye'de etkisini arttıran korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında ekmeklerin vatandaşlar tarafından ellenerek seçilerek alınmasının önüne geçilmesi amacıyla poşetlerde satışı gerçekleştiriliyor.

Ekmek satışına korona virüs önlemi, System.String[]

Türkiye'de etkisini arttıran korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında ekmeklerin vatandaşlar tarafından ellenerek seçilerek alınmasının önüne geçilmesi amacıyla poşetlerde satışı gerçekleştiriliyor.

Dünyada hızla yayınla ve Türkiye'de de etkisini arttıran korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında ekmekler artık poşetlenerek satışı gerçekleştiriliyor. Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelindeki gıda işletmelerinde alınacak teknik ve hijyenik önlemlere ilişkin denetimler sürüyor. Ekipler, vatandaşların sağlığı açısından gıda ürünlerinin poşetsiz veya jiletin folyosuz satışının yapılmaması gerektiği gibi uyarılarda bulunduğu belirtildi. Ayrıca, korona virüs önlemleri ile ilgili de bilgilendirme broşürleri dağıtılıyor. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:35 Kaynak: İHA

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