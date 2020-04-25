Ekmek satışını şarkı ve mani söyleyerek yaptı, ekmek alanlarla sokak ortasında göbek attı - Son Dakika
Son Dakika Genel Ekmek satışını şarkı ve mani söyleyerek yaptı, ekmek alanlarla sokak ortasında göbek attı - Son Dakika

Ekmek satışını şarkı ve mani söyleyerek yaptı, ekmek alanlarla sokak ortasında göbek attı

6 saat önce

Ekmek satışını şarkı ve mani söyleyerek yaptı, ekmek alanlarla sokak ortasında göbek attı -Böyle ekmek satışı görülmedi -Kendine has üslubu ile ekmek dağıtan şahıs sosyal medyada fenomen oldu Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara ekmek...

Ekmek satışını şarkı ve mani söyleyerek yaptı, ekmek alanlarla sokak ortasında göbek attı

-Böyle ekmek satışı görülmedi

-Kendine has üslubu ile ekmek dağıtan şahıs sosyal medyada fenomen oldu

DENİZLİ - Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara ekmek dağıtımına yetişemeyen fırıncının yardımına bir vatandaş yetişti. Kendine has üslubu ve aracı ile kapı kapı dolaşan vatandaş şarkılar ve maniler söyleyip ekmek satışı yaparken aynı zamanda ekmek almaya gelenler ile de sosyal mesafeye dikkat ederek sokak ortasında göbek attı.

Denizli'nin Çal ilçesinde fırıncılar ekmek üretiminin ardından sokak sokak gezerek vatandaşlara ekmek yetiştirmeye çalışıyor. Çal'da yaşayan 38 yaşında ki Mehmet Gürel isimli vatandaş geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evinin yakınında bulunan bir fırına ekmek almaya gittiğinde fırın işletmecisinin işlere yetişemediğini fark etti. Ekmek dağıtımına yardımcı olmak isteyen Gürel, bunun üzerine işletmeci ile konuşarak kaymakamlıktan izin belgesi çıkarttı. Fırıncıya gönüllü olarak yardımcı olacağını ve hiçbir kar amacı olmadan çalışmaya başlayan Gürel, bu hafta uygulanmaya başlanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında gönüllü olarak ekmek dağıtımına başladı.

Ekmek almaya gelenler ile sokak ortasında böyle göbek attı

Gürel, kendi otomobiline doldurduğu ekmekler ile ilçesinin yaklaşık 30 mahallesinde ekmek dağıtımına başladı. Gürel dağıtımı daha eğlenceleri bir hale getirmek için dağıtımı otomobilinin üzerine bağladığı ses sistemi ile şarkı ve maniler söyleyerek yaptı. Gürel'in 'ekmeği düz ovada avlarlar sıcacık sıcacık yerler' şeklinde söylediği şarkı ile hem dağıtım yaptığı mahallelerde hem de sosyal medyada fenomen oldu. Gürel, dağıtım yaptığı bazı noktalarda ekmek almak için gelen vatandaşlar ile sokak ortasında 'erik dalı' gibi oyun havaları açarak göbek atması ise çevredekileri kahkahalara boğdu.

"Daha tatlı bir dille vatandaşa yaklaşıyorum"

İlçede manav esnafı olan Gürel, ekmek dağıtımını tamamen gönüllük esasına göre vatandaşların mağdur olmaması için yaptığı ifade ederek, "Ekmeği fırıncıdan alıyorum, mahallelere sokak aralarına kadar dolaşıyorum. Gerekirse kapı kapı dolaşıyoruz vatandaşlarımızın ekmek ihtiyaçlarını gideriyoruz. Biraz neşe dolu bir insanım bende o yüzden insanlara böyle daha güler güzlü, daha tatlı bir dille yanaşmayı ve yaklaşmayı tercih ettiğim için mani, şarkı tipinde öyle dolaşıyorum. Buda halk tarafından ilgiyle karşılandı sevindiler. Fırıncıdan ekmeği alıyorum sayılı şekilde ondan sonrada kaç paraysa kuruşu kuruşuna ödüyorum. Ama fırıncıdan kendi adıma hiçbir hak talep etmiyorum" diye konuştu.

Ekmek satışını şarkı ve mani söyleyerek yaptı, ekmek alanlarla sokak ortasında göbek attı

Denizli, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 11:32 Kaynak: İHA

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