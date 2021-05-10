Ekmek seçiminin önemi nedir? - Son Dakika

Ekmek öğünlerimizde sıklıkla yer verdiğimiz bir besindir. Ekmeği ne kadar tükettiğimiz kadar hangi tür ekmeği tercih ettiğimiz de önemlidir. Tahıl tanesi; kabuk, rüşeym ve endospermden oluşur. Tam buğday unlu ekmek, çavdar ekmeği, yulaf ekmeği gibi tam tahıllı ekmekler demir, magnezyum, selenyum, B vitaminlerinden zengindir ve yüksek diyet lifi içeriğiyle kan şekerini dengede tutar, uzun süreli tokluk sağlar, bağırsak hareketlerini düzenler ve kan parametrelerini iyileştirir. Beyaz ekmek ise tam tahıllı ekmeklerin aksine kan şekerini daha hızlı yükseltir ve daha çabuk acıkmaya neden olarak daha fazla yemeğe teşvik eder. Aynı zamanda beyaz un gibi rafine tahıllar, tahıl tanesinin öğütülerek kabuğu ve rüşeyminin ayrılmış halidir. Öğütme işlemi ile lif, demir ve B vitaminlerini azaltmaktadır.

%100 tam buğday unlu ekmek

Tam buğday unlu ekmekleri satın alırken %100 tam buğday unundan yapılmış olmasına özen gösterin. Daha sağlıklı olduğu algısını yaratmak için ''tam buğday'' olarak etiketlenen ekmekler, önemli miktarlarda rafine un içerebilirler.

Ekşi mayalı tam buğday unlu ekmek

Ekşi hamur, ekmeği kabartmak için doğal olarak oluşan maya ve bakterilere dayanan bir fermantasyon süreciyle yapılır. Fermantasyon, belirli minerallere bağlanan ve emilimini bozan fitatların sayısını azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda ekşi mayalı ekmek bağırsak sağlığını ve sindirimi destekleyen fermantasyon işlemi sırasında oluşturulan probiyotiklerden ve bu yararlı bakterileri besleyen prebiyotiklerden zengindir. Son olarak ekşi mayadaki yararlı bakterilerin nişastanın sindirilme oranını azaltmaya yardımcı olması nedeniyle ekşi mayalı ekmeğin daha düşük glisemik indekse sahip olduğu düşünülmektedir. Ekşi mayalı ekmekler hem tam buğday unundan hem de beyaz undan yapılabilir. Bu noktada tam buğday unundan yapılan ekşi mayalı ekmekleri tercih etmek çok daha sağlıklı olacaktır.

Yulaf ekmeği

Yulaf ekmeği genel olarak yulaf, tam buğday unu, maya, su ve tuzdan yapılır. Yulaf, kolesterol seviyelerini düşürmeye, kan şekerini düzenlemeye ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olan beta-glukan ve magnezyum, tiamin, demir ve çinko gibi faydalı besinler bakımından zengindir. Bu nedenle yulaf ekmeği de sağlıklı bir tercihtir.