Ekmek Tekneleri Devrilen Çocuklara Vatandaş Yardımı Görenlerin İçini Isıttı
26 dakika önce
Ekmek tekneleri devrilen çocuklara vatandaş yardımı görenlerin içini ısıttıADANA - Adana'da tatlı satan iki küçük çocuğun seyyar tablası devrildi, yardıma koşan vatandaşlar çocukların tatlılarını satın aldı.
Ekmek tekneleri devrilen çocuklara vatandaş yardımı görenlerin içini ısıttı
ADANA - Adana
'da tatlı satan iki küçük çocuğun seyyar tablası devrildi, yardıma koşan vatandaşlar çocukların tatlılarını satın aldı.
Adana'da seyyar bir tablada tatlı satan iki küçük çocuk tablayı devirince tablanın cam bölmesi düşmenin etkisiyle kırıldı. Yan dönen tablayı kaldırmaya gücü yetmeyen çocuklara o sırada arabayla geçen 2 vatandaş araçtan inerek yardım etti.
Çevreden gelen bir vatandaşın da yardımıyla tabla kaldırıldı. Vatandaşlardan ikisinin seyyar tablayı bir köşeye çekerek iki çocuğun da kafasını okşayıp, bir miktar para vermesi görenlerin takdirini topladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:43 Kaynak: İHA
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