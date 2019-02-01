Son Dakika Haberleri: Ekmek Tekneleri Devrilen Çocuklara Vatandaş Yardımı Görenlerin İçini Isıttı

Ekmek Tekneleri Devrilen Çocuklara Vatandaş Yardımı Görenlerin İçini Isıttı

26 dakika önce

Ekmek tekneleri devrilen çocuklara vatandaş yardımı görenlerin içini ısıttıADANA - Adana'da tatlı satan iki küçük çocuğun seyyar tablası devrildi, yardıma koşan vatandaşlar çocukların tatlılarını satın aldı.

Ekmek Tekneleri Devrilen Çocuklara Vatandaş Yardımı Görenlerin İçini Isıttı, System.String[]
Ekmek tekneleri devrilen çocuklara vatandaş yardımı görenlerin içini ısıttı

ADANA - Adana'da tatlı satan iki küçük çocuğun seyyar tablası devrildi, yardıma koşan vatandaşlar çocukların tatlılarını satın aldı.
Adana'da seyyar bir tablada tatlı satan iki küçük çocuk tablayı devirince tablanın cam bölmesi düşmenin etkisiyle kırıldı. Yan dönen tablayı kaldırmaya gücü yetmeyen çocuklara o sırada arabayla geçen 2 vatandaş araçtan inerek yardım etti.
Çevreden gelen bir vatandaşın da yardımıyla tabla kaldırıldı. Vatandaşlardan ikisinin seyyar tablayı bir köşeye çekerek iki çocuğun da kafasını okşayıp, bir miktar para vermesi görenlerin takdirini topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:43 Kaynak: İHA

Adana, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medyayı Sallayan Görüntü! Tatlıları Yola Dökülen Çocuklara Para Verip Teselli Ettiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin

Dünyaca Ünlü Markaları Bünyesinde Barındıran Giyim Devi, Konkordato İlan Etti Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 23:09:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekmek Tekneleri Devrilen Çocuklara Vatandaş Yardımı Görenlerin İçini Isıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]