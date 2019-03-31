Ekmek Tekneleri Kül Oldu
35 dakika önce
Ekmek tekneleri kül oldu Kahramanmaraş'ta künefe imalathanesinde çıkan yangın çevredeki iş yerine sıçramadan söndürüldüKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta künefe imalathanesinde çıkan yangın sonrası iş yeri kullanılmaz hale geldi.
Ekmek tekneleri kül oldu
Kahramanmaraş'ta künefe imalathanesinde çıkan yangın çevredeki iş yerine sıçramadan söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta künefe imalathanesinde çıkan yangın sonrası iş yeri kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi 14. Sokakta Ufuk Gümüşkemer'e ait iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile çevredeki iş yerine sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:38 Kaynak: İHA
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