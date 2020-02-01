Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler - Son Dakika

Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki bir pide salonu, çıkan yangında küle döndü.

Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki bir pide salonu, çıkan yangında küle döndü. Restoran sahibinin eşi ve çocukları, yangını gözyaşlarıyla izledi.

Yangın, sabah saatlerinde Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan Murat Bulut'a ait pide salonunda çıktı. Fırına atılan odunlardan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında alevler kısa sürede tüm iş yerini kapladı. Bulut, alevlere yangın söndürme tüpü ile müdahale etmeye çalışırken, çevre sakinleri itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri, hızla olay yerine gelerek, yangına müdahale ederken, iş yerinin bulunduğu binada oturanlar tahliye edildi.

Yangın sırasında gelen Murat Bulut'un eşi ve çocukları ise gözyaşlarına boğuldu. Ekmek teknelerinin yandığını gören aileyi yakınları teselli etmeye çalıştı.

Yaklaşık yarım saat süren müdahale ile söndürülen yangında, iş yeri kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Murat Bulut, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti
İngiltere'nin AB üyeliği 47 yıl sonra sona erdi Erdoğan'ın imzasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy atandı Antalyaspor, sahasında Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 18:56:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]