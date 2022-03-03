EKMEK TEKNELERİNİN YANIŞINI KORKU VE ÜZÜNTÜYLE İZLEDİLER - Son Dakika
Üye Girişi

EKMEK TEKNELERİNİN YANIŞINI KORKU VE ÜZÜNTÜYLE İZLEDİLER

03.03.2022 08:44

ADANA'da atık toplayıcılığı yapan Suriye uyruklu bir ailenin evinin depo kısmında çıkan yangında, ekmek tekneleri olan 3 tekerli motosiklet küle döndü.

ADANA'da atık toplayıcılığı yapan Suriye uyruklu bir ailenin evinin depo kısmında çıkan yangında, ekmek tekneleri olan 3 tekerli motosiklet küle döndü. 4 çocuklu aile, motosikletin yanışı ve müdahaleyi üzüntü içinde izledi.

Yangın, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki 3 katlı müstakil bir evin depo kısmında çıktı. Atık toplayıcılığı yaparak hayatını sürdürmeye çalışan Suriye uyruklu ailenin evinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 4 çocuklu aile, yangını fark edip, kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ailenin, atık toplamak için kullandığı 3 tekerli motosiklet ile depodaki atık plastikler yandı. 4 çocuğu ile kaldırıma oturan aile, ekmek teknelerinin yanışını korku ve üzüntüyle izledi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evi sarmadan alevleri söndürdü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

EKMEK TEKNELERİNİN YANIŞINI KORKU VE ÜZÜNTÜYLE İZLEDİLER
EKMEK TEKNELERİNİN YANIŞINI KORKU VE ÜZÜNTÜYLE İZLEDİLER
EKMEK TEKNELERİNİN YANIŞINI KORKU VE ÜZÜNTÜYLE İZLEDİLER
EKMEK TEKNELERİNİN YANIŞINI KORKU VE ÜZÜNTÜYLE İZLEDİLER

YORUMLAR
500
Ekmek teknesi yanarken çaresizce izledi! Küle dönen depo kullanılmaz hale geldi Ekmek teknesi yanarken çaresizce izledi! Küle dönen depo kullanılmaz hale geldi Adana'da ekmek teknesinin yanışını gözyaşı dökerek izledi Adana'da ekmek teknesinin yanışını gözyaşı dökerek izledi

İtfaiye, Seyhan, Yangın, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EKMEK TEKNELERİNİN YANIŞINI KORKU VE ÜZÜNTÜYLE İZLEDİLER - Son Dakika


Son Dakika
08:48 Çaresiz baba, ölüm orucuna başladı! SMA hastası kızı için ilaç parası toplamaya çalışıyor
08:42 Romanya'da savaş uçağı ile onu arayan askeri helikopter düştü: 7 asker hayatını kaybetti
08:38 Bir yaptırım daha! Moody's ve Fitch Ratings Rusya'nın kredi notunu düşürdü
08:35 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan akaryakıta gelen zamlara tepki!
08:34 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:30 Çiğdem Batur, kendisine tacizde bulunan saplantılı hayranından bir kez daha şikayetçi oldu!
08:20 Ekmek teknesi yanarken çaresizce izledi! Küle dönen depo kullanılmaz hale geldi
08:09 Putin ölü ya da diri olarak aranıyor! Rus iş insanının vereceği ödül ise 1 milyon dolar
07:58 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:57 Bugün hava nasıl olacak? Kar geri döndü, Türkiye buz kesti! İşte 3 Mart 2022 hava durumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 08:53:40. #1.12#
SON DAKİKA: EKMEK TEKNELERİNİN YANIŞINI KORKU VE ÜZÜNTÜYLE İZLEDİLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement