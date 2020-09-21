Ekmek teknesi çöp kovasını eliyle silen temizlik işçisine ödül - Son Dakika

Ekmek teknesi çöp kovasını eliyle silen temizlik işçisine ödül

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan ve geçtiğimiz günlerde ekmek teknesi olan çöp kovasını özenle silerken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan temizlik işçisi ödüllendirildi.

Tatvan Belediyesi bünyesinde temizlik elemanı olarak çalışan ve temizlikte kullandığı el arabasını özenle silmesi sosyal medyada büyük beğeni toplayan 5 çocuk babası Ecvet Ürün, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani tarafından ödüllendirildi. Kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan olayın kahramanı Ecvet Ürün'ü makamında ağırlayan Başkan Geylani, Ürün'e özverili çalışmasından ötürü teşekkür belgesi takdim ederek, bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi. Gayretli çalışmalarından ötürü Ecvet Ürün'e teşekkürlerini ileten Başkan Geylani, "Değerli personelimizin görüntülerini bizlerde sosyal medyadan gördük. Gerçekten ender rastladığımız görüntülerdendi. Çalışanımızın yaptığı işe verdiği önem ve çalışkanlığı bizleri gerçekten duygulandırdı. Bizlerde personelimizi bu gün makamımızda ağırlıyor ve hem teşekkür belgesi takdim ediyoruz hem de bir maaş ikramiye ile ödüllendiriyoruz. Bu vesile ile de değerli personelimize teşekkürlerimizi iletiyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz" dedi.

Temizlik elemanı Ecvet Ürün ise, ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Allah'ın izni ile çalışmalarımıza daha gayretli bir şekilde devam edeceğiz inşallah. Başkanıma da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından temizlik elemanı Ecvet Ürün, Başkan Geylani tarafından özverili çalışmasından ötürü teşekkür belgesi takdim ederek, bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi.