Ekmek teknesi yanarken çaresizce izledi! Küle dönen depo kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Ekmek teknesi yanarken çaresizce izledi! Küle dönen depo kullanılmaz hale geldi

03.03.2022 08:20

Elektrikli bisikletle kağıt toplayarak geçinen Suriye uyruklu Ahmet H.'nin yaşadığı müstakil evin deposunda yangın çıktı. Çıkan yangında 3 tekerlekli elektrikli bisikletinin yanı sıra diğer malzemelerinde yanması adamı gözyaşlarına boğdu.

Seyhan ilçesine bağlı Demetevleri Mahallesi'nde alınan bilgiye göre Suriye uyruklu Ahmet H.'in yaşadığı müstakil evin deposunda yangın çıktı.

GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Yangını fark eden Ahmet H. durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Depo içerisinde bulunan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile kağıt toplayarak geçimini sağlayan Ahmet H., ekmek teknesinin yanışını ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini gözyaşları içerisinde izledi. İtfaiye kısa sürede yangını söndürürken elektrikli bisiklet ve depoda bulunan malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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İtfaiye, Seyhan, Yangın, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekmek teknesi yanarken çaresizce izledi! Küle dönen depo kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


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