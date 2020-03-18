Ekmek teknesine içindeki malzemelerle birlikte el koydular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekmek teknesine içindeki malzemelerle birlikte el koydular - Son Dakika

Ekmek teknesine içindeki malzemelerle birlikte el koydular

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 35 yıldır meydanlarda seyyar satıcılık yaparak ailesini geçindiren vatandaş, ekmek teknesi partizanlık sebebi ile belediye yetkilileri tarafından içindeki malzemeler ile birlikte elinden alındığını iddia etti.

Ekmek teknesine içindeki malzemelerle birlikte el koydular, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 35 yıldır meydanlarda seyyar satıcılık yaparak ailesini geçindiren vatandaş, ekmek teknesi partizanlık sebebi ile belediye yetkilileri tarafından içindeki malzemeler ile birlikte elinden alındığını iddia etti.


Hasan Tunç (63) isimli vatandaş, 35 yıldır ilçe meydanında kendine has tekerlekli seyyar barakasıyla ekmeğini kazanmaya çalışıyordu. Yaklaşık bir yıl önce de Kasımpaşa Camii önünde geçtiğimiz dönemki belediye yönetimi tarafından oluşturulan özel kabinlerde kendisine yer gösterildi. Ancak geçtiğimiz gün gece saatlerinde Hasan Tunç'un kabinine belediye ekiplerince el konuldu. İçindeki malzemeleriyle birlikte kaldırılan kabinine ulaşmak isteyen vatandaş, belediye yetkilileri ve CHP'li Belediye Başkanı M.Talat Bakkalcıoğlu'ndan bir cevap alamadığını iddia etti. Bunun üzerine konuyla ilgili olarak İlçe Kaymakamlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Cumhurbaşkanlığına CİMER üzerinden bir dilekçe yazdı.


Vatandaştan CHP'li belediyeye partizanlık suçlaması


35 yıldır seyyar satıcılık yaparak ekmeğini kazanan Hasan Tunç, başına gelenlerin tamamıyla siyasi bir komplo olduğunu savundu. Hasan Tunç, "Ben 35 yıldır ekmeğimi buradan kazanıyorum. Kendim AK Partinin bir üyesi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ve destekçisiyim. Seyyar barakama AK Parti bayrağı astım diye bir iki defa CHP İl Genel Meclis üyeleri tarafından uyarıldım. Ancak ben davamdan vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. Son olarak satış yaptığım ekmek kapım olan kabinimin niçin kaldırıldığını sormaya gittiğimde belediye yetkilileri bana aynı imada bulundular. Belediye Başkanı M. Talat Bakkalcıoğlu ile görüşmek istememe rağmen kendisi benimle görüşmek istemediğini söyledi. Ben bu konuyla alakalı tüm resmi başvurularımı yaptım. Devletimizin bana yapılan bu haksızlığa karşı gerekli işlemleri yapacağını biliyorum. Beni davamdan uzaklaştırmaya çalışanlar ekmek teknemi elimden alarak bunu başaramayacaklar." dedi.


Bu arada, Bozüyük Belediyesi ilgilileri, İHA'nın konuyla ilgili açıklama taleplerini cevapsız bıraktı. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:59 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor         
16:23
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı         
14:00
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi         
13:56
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı         
12:38
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz         
12:29
Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor         
12:25
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç         
09:03
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi         
00:07
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 20:58:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekmek teknesine içindeki malzemelerle birlikte el koydular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]