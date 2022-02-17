Ekmek teknesini çalanlara seslendi: "Getirin şikayetçi olmayacağım" - Son Dakika

Adana'da tantuni satarak geçimini sağlayan bir kişinin elektrik direğine zincirle bağladığı tablası çalındı. Hazma Dağlı, hırsızlara seslenerek, "Ekmeğimden oldum ondan ricam benim tablamı getirsin şikayetçi olmayacağım" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 13 Şubat günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, tantuni satarak geçimini sağlayan evli 2 çocuk babası Hazma Dağlı (26), tablasını evinin karşısındaki elektrik diğerine zincirle bağladı. Bir süre sonra evden çıktığında tablasının yerinde olmadığını fark eden Dağlı, durumu polise haber verdi. Polis yaptığı incelemede bir kişinin zinciri kırıp gündüz vakti tablayı alıp götürdüğünü tespit etti. Bu anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Dağlı, tablanın gündüz vakti herkesin gözü önünde çalındığını belirterek, "Ben bu tablayla geçimimi sağlıyorum. Benim iki çocuğum var üçüncüsü de gelecek, şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Ekmeğimden oldum, ondan ricam benim tablamı getirsin şikayetçi olmayacağım. Benim haberim yokken gece getirip buraya bıraksın, söz veriyorum şikayetçi olmayacağım. Tantuni tablasıydı, garibanın ekmeğiyle oynuyorlar. O kadar insan varken şu tabladan para kazanan insandan ne bekliyorlar. 3 kuruş kazanıyoruz evladımıza helal lokma götürelim diye. Allah'ından bulsun başka da bir şey demiyorum" diye konuştu. - ADANA