Ekmek teknesini kovayla söndürmeye çalıştı - Son Dakika
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Ekmek teknesini kovayla söndürmeye çalıştı

19.03.2022 17:42
Ekmek teknesini kovayla söndürmeye çalıştı

Sakarya'da seyir halindeyken alev alan ticari otomobilini kova yardımıyla söndürmeye çalışan sürücünün imdadına itfaiye yetişti.

Sakarya'da seyir halindeyken alev alan ticari otomobilini kova yardımıyla söndürmeye çalışan sürücünün imdadına itfaiye yetişti.

Yangın, Serdivan ilçesi Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan Serkan D. idaresindeki 54 T 0536 plakalı ticari otomobilin motor kısmı, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevleri gören sürücü yangını kovayla söndürmeye çalışırken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Ekmek teknesini kovayla söndürmeye çalıştı
Ekmek teknesini kovayla söndürmeye çalıştı
Ekmek teknesini kovayla söndürmeye çalıştı
Ekmek teknesini kovayla söndürmeye çalıştı

YORUMLAR
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Serdivan, Sakarya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekmek teknesini kovayla söndürmeye çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekmek teknesini kovayla söndürmeye çalıştı - Son Dakika
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