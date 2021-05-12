Ekmek teknesini kurtarmak için alevlerin arasında dalan iş yeri sahibinin sırtı yandı - Son Dakika

- Ekmek teknesini kurtarmak için alevlerin arasında dalan iş yeri sahibinin sırtı yandı

2 milyonluk zararın olduğu iş yerinde, sağlam kalan otomotiv yedek parçaları elden ele dışarı çıkarıldı

Bir saat önce ayrıldığı iş yeri alevlere teslim oldu

ANTALYA - Antalya'da iki katlı oto tamir ve bakım atölyesinde çıkan yangın yaklaşık 2 milyon liralık zarara neden oldu. Bir saat önce ayrıldığı iş yerinin alevlere teslim olduğunu gören Yusuf Ünal, canını tehlikeye atarak alevlerin arasına girmesi nedeniyle sırtından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 17.15 sırasında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerindeki bir oto tamir ve bakım atölyesinde çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yusuf Ünal da gelen telefonla, 1 saat önce ayrıldığı iş yerine geri dönüş yaptı. Ünal, alevlerin sardığı iş yerine kapıyı açıp girdi ve yangını söndürmeye çalıştı. Yanıcı ve parlayıcı maddeler nedeniyle yangın kısa sürede tüm atölyeyi sardı. Bu sırada içeride bakım için bulunan iki araç kurtarıldı, birisi hafif şekilde yangından zarar gördü. Ekmek teknesinin yanmasını engellemeye çalışan Yusuf Ünal'ın sırtı da alevler nedeniyle yandı. Yakınları ve iş arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen Ünal, iş yeri önündeki dereye inerek elini yüzünü yıkadı. İtfaiye ekipleri iş yerinin bir bölümünde yoğunlaşan alevleri söndürebilmek için pencerenin demir parmaklıkları spiral ile keserek içeri girdi. Ekipleri içten içe yanan odadaki eşyaları dışarı çıkarıp, soğutma çalışması yaptı. Vatandaşlar ve çalışanlar iş yerinin yanmayan bölümündeki otomotiv yedek parçalarını elde ele dışarı çıkardı. Sırtının büyük bölümünde yanıklar oluşan Yusuf Ünal ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı Ünal ambulansa binerken, "Bir saat önce buradaydım" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. İtfaiye yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangınında iş yerinin her iki katıda zarar görürken yaklaşık 2 milyonluk hasar oluştuğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma devam ediyor.