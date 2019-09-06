Son Dakika Haberleri: Ekmek teknesini uyurken bile bırakmadı
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Ekmek teknesini uyurken bile bırakmadı

37 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kağıt toplayarak geçimini sağlayan yaşları 7 ila 9 arasındaki çocuklar sıcak havanın etkisiyle gölgede mola verdi.

Ekmek teknesini uyurken bile bırakmadı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kağıt toplayarak geçimini sağlayan yaşları 7 ila 9 arasındaki çocuklar sıcak havanın etkisiyle gölgede mola verdi. Çocukların kağıt toplamak için kullandıkları çekçek diye tabir edilen ekmek teknelerini bırakmaması ise dikkat çekti.


Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde okulların başlamasına kısa bir süre kala geçimini kağıt toplayarak sağlayan yaşları 7 ila 9 arasındaki çocuklar, sıcak havanın etkisiyle buldukları gölgede mola verdi. Yorgunluktan bitkin düşen çocukların uyurken bile çekçek diye tabir edilen araçlarını bırakmaması dikkat çekti. Bir süre gölgede dinlenen çocuklar daha sonra bölgeden ayrılarak işlerine devam ettiler. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:32 Kaynak: İHA
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