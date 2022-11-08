EKMEK ÜRETİCİLERİ SENDİKASI BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI-1 - Son Dakika
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EKMEK ÜRETİCİLERİ SENDİKASI BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI-1

08.11.2022 16:42
EKMEK ÜRETİCİLERİ SENDİKASI BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI-1

BİR televizyon programında söylediği sözler nedeniyle Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında "Türk milletini alenen aşağılamak" suçundan Resen soruşturma başlatıldı.

BİR televizyon programında söylediği sözler nedeniyle Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında "Türk milletini alenen aşağılamak" suçundan Resen soruşturma başlatıldı. Kolivar, şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
YORUMLAR
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Halk Ekmek'e zam mı geliyor? İBB'den iddialara cevap geldi Halk Ekmek'e zam mı geliyor? İBB'den iddialara cevap geldi Bir televizyon programında 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bir televizyon programında 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir.

Ekmek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EKMEK ÜRETİCİLERİ SENDİKASI BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI-1 - Son Dakika

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