BİR televizyon programında söylediği sözler nedeniyle Ekmek
Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında "Türk milletini alenen aşağılamak" suçundan Resen soruşturma başlatıldı. Kolivar, şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.
- İstanbul
Ekmek, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › EKMEK ÜRETİCİLERİ SENDİKASI BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI-1 - Son Dakika
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