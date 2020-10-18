Ekmek ve yemekten sonra maske de askıya çıktı - Son Dakika

Ekmek ve yemekten sonra maske de askıya çıktı

18.10.2020 10:30

Ekmek ve yemekten sonra maske de askıya çıktı Balıkesir'de iki işletmeci maskesiz vatandaşlar için 'Askıda Maske' uygulaması başlattı.

Ekmek ve yemekten sonra maske de askıya çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'de iki işletmeci maskesiz vatandaşlar için 'Askıda Maske' uygulaması başlattı. Bu uygulama sayesinde pandemi döneminde maskesiz sokağa çıkan veya maskesinin ipi kopup zor durumda kalan vatandaşlar bu uygulama sayesine cezai işlemlerden korunuyor.

Balıkesir'de esnaflar arasında önce ekmek fırınlarında başlayan askıda ekmek uygulaması sonrası, lokanta ve restoranlarda başlayan askıda yemek uygulaması sonrası Pandemi döneminde sağlık için çok önemli olan maske uygulaması sonrası vatandaşların kullanması ve mağdur olmaması için 2 esnaf askıda maske uygulaması başlattı.

Emre Eyiol, "Bu uygulama maske takmayı teşvik eder"

Balıkesir'de ilk olarak askıda yemek uygulaması başlatan Emre Eyiol, askıda maske uygulamasının çok güzel uygulama olduğunu ve vatandaşlara maske takmayı teşvik edeceğini belirterek, "Askıda yemeğin hikayesi Balıkesir'de ki ihtiyaç sahiplerinin karınlarını doyurması için başlatılan bir uygulamadır. Balıkesir'de genelde tüm lokantalarda uygulanan bir işlemdir. Bizde Kardeşler lokantası olarak askıda yemek uygulamasını devam ettiriyoruz. Müşterilerimizin parasını ödediği yemek paralarına göre askıya yemekleri yazıyoruz ve ihtiyaç sahiplerine istedikleri yemekleri askıdan ücretsiz veriyoruz. Yeni başlayan askıda maske uygulamasını önemli olarak görüyorum. Gayet güzel uygulama maskesiz olarak yemek yemeye gelen müşterileri lokantamıza alamıyoruz. Ama askıda maske olursa lokantamıza gelen vatandaşlarımıza askıdan maske vererek, yemek yemelerini sağlayabiliriz" dedi.

Köfteci Ahmet Kaymak, "Askıda maske uygulamasına diğer işyerleri de katılsın"

Yine işyerinde Askıda Maske uygulaması başlatan Köfte İşletmesi sahibi Ahmet Kaymak'ta bu uygulama ile maskesini unutmuş veya taktıktan sonra maskenin ipi kopmuş vatandaşlar açısından çok güzel bir uygulama olduğunu belirterek, "Şuanda ülkemizde korana hastalığından dolayı maske mecburi hale geldi. Mağdur insanlarımız maske alamıyor ve ya devamlı aynı maskeyi defalarca kullanıyor. İşyerimizde yemek yiyen vatandaşlarımız ihtiyacı olan vatandaşlarımız için askıda köften uygulamasına katılıyor. İsteyen vatandaşlarımız 'Askıda Maske' uygulamamıza katılması için işyerinin giriş kapısına Maske uygulaması ve Maske bağışına katılmalarını isteyen ilanımızı astık. Bu uygulamaya Balıkesir'de bulunan bütün işyerlerinin katılmasını bekliyoruz" dedi.

Karacan, "Pandemi süreci başladığından bu yana ücretsiz maske dağıtıyoruz"

Balıkesir'de bu uygulamayı başlatan işyerlerinde biri olan Murat Karacan da 'Askıda Maske' uygulamasını başlattığı için çok mutlu olduğunu ve ilk günden buyana maske için hiç ücret almadığını belirterek, "Biz maskeyi pandemi süreci başladığından buyana ücretsiz olarak dağıtıyorduk. Ücretsiz maske verdiğimiz insanlar getirip bize para bırakmaya başladılar. Madem bunu ücretsiz dağıtıyorsunuz. Bizim de buna bir desteğimiz olsun dediler. Bizde askıda ekmek gibi, askıda yemek gibi düşünerek, 'Askıda Maske'yi onların verdiği ücretler karşılığında maske alarak vatandaşlara dağıtmaya başladık. İnşallah bu sürece ve maske dağıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Ekmek ve yemekten sonra maske de askıya çıktı
Ekmek ve yemekten sonra maske de askıya çıktı
Ekmek ve yemekten sonra maske de askıya çıktı
Ekmek ve yemekten sonra maske de askıya çıktı
Ekmek ve yemekten sonra maske de askıya çıktı
Ekmek ve yemekten sonra maske de askıya çıktı
Ekmek ve yemekten sonra maske de askıya çıktı

Ahmet Kaymak, Balıkesir, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ekmek ve yemekten sonra maske de askıya çıktı - Son Dakika

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