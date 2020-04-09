Ekmek yapacak unu biten yaşlı adamın yardımına zabıta yetişti - Son Dakika

Ekmek yapacak unu biten yaşlı adamın yardımına zabıta yetişti

ERZURUM - Ekmek yapacak unu biten yaşlı adamın yardımına zabıta yetişti.

Erzurum'un Horasan ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla Horasan Belediyesi koordinasyonunda oluşturulan Vefa sosyal destek Grubu "Ekmeklik unu biten yaşlı adamın yardımına yetişti.

Erzurum'un Horasan ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla Horasan Belediyesi koordinasyonunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" vatandaşın yardımına koşuyor. Horasan Mümtaz Turhan Mahallesinde Covid-19 önlemleri kapsamında dışarı çıkamayan 65 yaşındaki yaşlı adam evde ekmek yapacak un bitince Horasan Belediyesi Zabıta Ekiplerini aradı kısa sürede yaşlı adamın evine gelen Zabıta ekipleri ihtiyaç listesini sordu yaşlı adam ekmeklik ununun bittiğini bir torba un almalarını istedi Zabıta ekipleri hemen zahireciler sitesine giderek bir torba unu ekip arabasının arkasına atıp eve getirdiler ve yaşlı adamın evinin bahçesinde bulunan tandırevine taşıyarak gösterdiği yere istif ettiler. Zabıta ekiplerine dua eden adam hizmetlerinden dolayı İlçe belediye başkanına da teşekkür etti, "Allah devletimize zeval vermesin" dedi.