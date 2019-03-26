Ekmek Yaparken Balkondan Düşen Kadın Öldü
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde ekmek pişirdiği evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde ekmek pişirdiği evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
Kamışlı Mahallesi'ndeki birinci kattaki evinin balkonunda ekmek yapan Şengül Yalçın (40), dayandığı briketlerin bazılarının yıkılması nedeniyle dengesini kaybederek, düştü.
Haber verilen 112 Acil Servis
ekiplerince Gaziantep Şehitkamil
Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:01 Kaynak: AA
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