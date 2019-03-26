Son Dakika Haberleri: Ekmek Yaparken Balkondan Düşen Kadın Öldü

Ekmek Yaparken Balkondan Düşen Kadın Öldü

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ekmek pişirdiği evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Ekmek Yaparken Balkondan Düşen Kadın Öldü, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde ekmek pişirdiği evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Kamışlı Mahallesi'ndeki birinci kattaki evinin balkonunda ekmek yapan Şengül Yalçın (40), dayandığı briketlerin bazılarının yıkılması nedeniyle dengesini kaybederek, düştü.

Haber verilen 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:01 Kaynak: AA

Nizip, Gaziantep, Güncel
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