DENİZLİ EKMEK YAPMAK İSTERKEN İKİ KATLI EV İLE SAMAN DEPOSUNU YAKTILAR - Son Dakika

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde iki katlı bir ev, ekmek yapılırken çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Altındere Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Güven ile annesi Gülsüm Güven, iki katlı evlerinin zemin katında bulunan ocakta ekmek yapmaya başladı. Ocaktan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 9 yangın söndürme aracı ve 18 personel ile yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından alevleri söndürdü. Yangında 2 katlı ev ve bitişiğindeki saman deposu kül oldu. Erkan Güven, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.