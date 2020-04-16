Ekmek yapmak artık onun işi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Ekmek yapmak artık onun işi - Son Dakika

Ekmek yapmak artık onun işi

6 saat önce

Korona virüs (COVİD-19) salgınını durdurabilmek için yapılan 'Evde kalın' çağrısına uyarak evinden çıkmayan emekli öğretmen Hikmet Sezer, yaptığı birbirinden güzel ekmeklerin inceliklerini anlattı.

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Korona virüs (COVİD-19) salgınını durdurabilmek için yapılan 'Evde kalın' çağrısına uyarak evinden çıkmayan emekli öğretmen Hikmet Sezer, yaptığı birbirinden güzel ekmeklerin inceliklerini anlattı.


Erkeklerin de evde ekmek yapacağını göstermek isteyen emekli öğretmen Hikmet Sezer; kolları sıvayarak mutfakta çalışmaya başladı. Yaptığı ekmeklerin hem sağlıklı ve ekonomik, hem de çok lezzetli olduğunu anlatan Sezer, "Bir erkek olarak evimin mutfağında ekmek yapmaya merakım sardı. Sofraların en sevilen lezzeti ekmek; son dönemlerde fırından almak yerine, evde ekmek yapmak bir besin haline geldi. Her yemeğin yanına yakışan, birçok kişinin onsuz karnım doymaz dediği el emeği ile evde yaptığım ekmek, ev hanımım tarafından rağbet gördü ve beğenildi. Korona virüs salgını nedeniyle evdeyiz. Evde hanımlar ekmek yaparken, biz erkekleri de merak sardı. Ben de evde birbirinden güzel ve lezzetli ekmek yaparak bu tecrübeyi yaşadım. Bundan sonra evimde ekmekleri ben yapacağım. Benim yaptığım ekmekler güzel ve lezzetli oluyor. Allah sonumuzu hayır eylesin. İnşallah bu salgın hastalık bir an önce son bulur" dedi. - ESKİŞEHİR

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:30 Kaynak: İHA

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