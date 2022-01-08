Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı dükkanlarının restorasyonunda sona gelindi - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı dış dükkanlarının restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen dükkanlarda son dokunuşların yapıldığını ifade etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından dükkanların ihaleyle kiralanacağını anlatan Canalp, burada tarihi dokuya uygun ve kente özgü ürünlerin satılacağını dile getirdi.

Yapılacak müzelerle bölgede hareketlilik yaşanacağına işaret eden Canalp, "Yakın zamanda dükkanlar ihale edilmek suretiyle buranın kültürel dokusuna uygun şekilde esnafımız faaliyete başlayacak. Dolayısıyla ekonomik olarak da açılacak yeni ticarethanelerle birlikte burası canlanacak. Özellikle Edirne'nin meşhur ürünlerinin satılacağı bir alan olacak. Böylelikle buradaki sirkülasyona katkı sağlayacak." diye konuştu.

Kervansaray çevresindeki esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Canalp, daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile restorasyonu devam eden Osmanlı eseri okul binasında incelemede bulundu.

Soytürk, Vali Canalp'e Geleneksel Türk Sanatları Müzesi olarak hizmet verecek tarihi binadaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.