Ekmekler fırın araçları ve Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla dağıtılacak - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının fırınların dağıtım araçları ve Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla giderileceğini bildirdi.



İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde bulunan vatandaşların ekmek ihtiyacının başta fırınların kendi araç ve personeli tarafından giderileceğini açıkladı. Ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla da ekmek dağıtımlarının yapılabileceğini bildiren İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin 81 il valiliğine talimat gönderdi. Söz konusu talimata göre, vali ve kaymakamlar tarafından yapılacak planlama doğrultusunda öncelikle fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla da halka ekmek dağıtımı yapılacak. Gerek duyulması halinde bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarından da faydalanılacağı bildirildi. - ANKARA