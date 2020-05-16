Ekmeklerin arasında uyuşturucu taşıyan fırıncı yakalandı - Son Dakika

A.K'nin ifadesi doğrultusunda uyuşturucuların sahibi olduğu ileri sürülen S.S. de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Atakent Mahallesi 'nde fırıncı A.K'nin aldığı siparişleri dağıttığı sırada içerisinde ekmek bulunan poşetlere uyuşturucu gizlediği bilgisine ulaştı.

Mersin 'in Silifke ilçesinde ekmeklerin arasında uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı iddiasıyla ilgili biri fırıncı iki şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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